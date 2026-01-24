По Києву, зокрема, застосовано ракети "Циркон". Про це повідомляє уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у фейсбуці.

Дивіться також Росія планує бити по Україні забороненими ракетами "Новатор": чи зможе наша ППО перехопити їх

Який мають вигляд уламки ракет, якими атакували Україну?

Протягом цього тижня, зокрема і під час нічної атаки, росіяни використовували "Циркони" – великі протикорабельні крилаті ракети.

Власюк уточнив, що Х-101 є типовою крилатою ракетою, однак у цьому випадку йдеться про виріб 2026 року виробництва.

Х-32 – це нова крилата ракета, створена на основі Х-22. Її, як зазначається, Росія вперше застосувала під час удару по Києву.

РМ-48У, за його словами, належить до балістичних ракет і виготовлена на базі навчальних ракет-мішеней для комплексів С-400.

"Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково – не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти", – додав Власюк.

Уламки російських ракет, якими били по Україні

Росія, серед іншого, завдала удару по Києву протикорабельною ракетою "Циркон" під час комбінованої атаки. Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу припустив, що одна з причин такого вибору може бути в дефіциті інших ракет, зокрема балістичних. Тому Росія, за його словами, застосовує те, що має в наявності, навіть якщо це озброєння створювали під інші задачі.

Що відомо про нічний обстріл Києва?