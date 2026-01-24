Втім, є прогрес у військових питаннях. Про це повідомляє РБК-Україна.
Якими є результати переговорів в Абу-Дабі?
В Абу-Дабі сторони не досягнули прогресу у ключовому політичному питанні. Росія наполягає на виведенні українських військ з Донецької області, а Україна на це не погоджується.
Натомість більшого прогресу досягнуто у військовому блоці. Сторони обговорювали:
- відведення військ;
- механізми моніторингу припинення бойових дій;
- створення центру контролю та координації режиму тиші;
- визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням.
Зеленський підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації за результатами переговорів в Абу-Дабі. Він констатував, що це перші тристоронні зустрічі за тривалий час, які тривали 2 дні.
Глава держави зазначив, що обговорення зосередились на параметрах закінчення війни.