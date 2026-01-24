Втім, є прогрес у військових питаннях. Про це повідомляє РБК-Україна.

Якими є результати переговорів в Абу-Дабі?

В Абу-Дабі сторони не досягнули прогресу у ключовому політичному питанні. Росія наполягає на виведенні українських військ з Донецької області, а Україна на це не погоджується.

Натомість більшого прогресу досягнуто у військовому блоці. Сторони обговорювали:

відведення військ;

механізми моніторингу припинення бойових дій;

створення центру контролю та координації режиму тиші;

визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням.

