Про це повідомив український президент Володимир Зеленський. Він розповів подробиці тристоронніх переговорів в ОАЕ.
Переговори в Абу-Дабі у форматі дводенних зустрічей закінчилися. До розмови, зокрема залучали військових. Ключовою темою були можливі параметри закінчення війни.
