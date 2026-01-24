Впрочем, есть прогресс в военных вопросах. Об этом сообщает РБК-Украина.
Каковы результаты переговоров в Абу-Даби?
В Абу-Даби стороны не достигли прогресса в ключевом политическом вопросе. Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой области, а Украина на это не соглашается.
Зато большего прогресса достигнуто в военном блоке. Стороны обсуждали:
- отвод войск;
- механизмы мониторинга прекращения боевых действий;
- создание центра контроля и координации режима тишины;
- определение, что именно считать прекращением огня и его нарушением.
Зеленский подвел итоги переговоров в Абу-Даби
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации по результатам переговоров в Абу-Даби. Он констатировал, что это первые трехсторонние встречи за длительное время, которые длились 2 дня.
Глава государства отметил, что обсуждение сосредоточились на параметрах окончания войны.