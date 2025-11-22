Удар России по Тернополю унес жизни 32 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Что известно о погибшей Галине Мацкив?
В результате удара по многоэтажке в Тернополе погибла работница Тернопольской ОГА Галина Мацкив. Она работала в Департаменте социальной защиты населения.
Преступный удар России по городу 19 ноября унес жизни 32 человек.
К слову: все о жестоком ударе России по Тернополю, о разрушениях, количество жертв читайте в сборном материале 24 Канала.
Какие последствия атаки России по Тернополю?
В Тернополе завершили поисково-спасательные работы после обстрела, которые продолжались 4 суток.
В результате российского террора погибли 33 человека, среди которых 6 детей. Травмированы – 94, из них 18 детей. В то же время спасли 46 человек, среди которых 7 детей. Без вести пропавшими считаются 6 человек, среди которых 1 ребенок.
Во время работ спасатели нашли 3 домашних животных (2 кошки и попугай) и передали их владельцам.