Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Какие последствия атаки на Тернополь 19 ноября?
Основные аварийно-спасательные и поисковые работы после атаки оккупантов проводились на двух локациях. На одной из них многоквартирный дом подвергся значительным разрушениям, часть людей была под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно.
Работы продолжались 4 суток и завершились 22 ноября в 18:00. Привлечены подразделения ГСЧС из 9 областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи. Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне 5 – 6 этажей,
– подытожили спасатели.
Поисково-спасательные работы в Тернополе завершили: смотрите видео ГСЧС
В результате российского террора погибли 33 человека, среди которых 6 детей. Травмированы – 94, из них 18 детей. В то же время спасли 46 человек, среди которых 7 детей. Без вести пропавшими считаются 6 человек, среди которых 1 ребенок.
Во время работ спасатели нашли 3 домашних животных (2 кошки и попугай) и передали их владельцам. Вывезено около 1298 тонн строительного мусора.
Поисково-спасательные работы завершены. Продолжаются следственные действия.
Что оккупанты использовали для террора Тернополя?
Для террора гражданского населения российские военные использовали крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации.
"По достоверным данным, которые уже не раз предоставлялись партнерам, российская крылатая ракета Х-101 содержит компоненты и комплектующие, производителями которых являются компании в частности из США, Китая и Тайваня, Германии, Нидерландов и других", – объяснили в Воздушных силах ВСУ.
По словам Воздушных сил, подобных трагедий можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить введенные санкции.