Які наслідки атаки на Тернопіль 19 листопада?

Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи після атаки окупантів проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.

Роботи тривали 4 доби й завершилися 22 листопада о 18:00. Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5 – 6 поверхів,

– підсумували рятувальники.

Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі завершили: дивіться відео ДСНС

Унаслідок російського терору загинули 33 людини, серед яких 6 дітей. Травмовано – 94, з них 18 дітей. Водночас врятували 46 людей, серед яких 7 дітей. Безвісти зниклими вважаються 6 людей, серед яких 1 дитина.

Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) і передали їх власникам. Вивезено близько 1298 тонів будівельного сміття.

Пошуково-рятувальні роботи завершені. Тривають слідчі дії.

Що окупанти використали для терору Тернополя?