Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.
Що відомо про вибухи у Тернополі?
Російські загарбники зранку 19 листопада атакували Тернопіль. Зазначимо, що близько 6 ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку атаки дронами для регіону. Тоді повідомлялося про БпЛА на півночі/заході Тернопільщини, курс західний.
Вже близько 6:41 в місті було чутно вибухи.
Невдовзі мер Тернополя Сергій Надал звернувся до жителів регіону.
Увага! Прошу залишатись в укриттях до закінчення тривоги. Не публікуйте фото і відео,
– наголосив він.
Згодом повідомлялося, що в місті видніється дим і спалахнула пожежа.
Де ще прогриміли вибухи?
Вдосвіта 19 листопада вибухи чули і жителі Львова. Спершу гучний вибух в місті було чутно близько 05:35. Тоді повідомлялося про наближення ударних безпілотників до міста. О 6:32 у Львові знову пролунали вибухи.
Вночі дрони масовано атакували Харків. В місті прогриміло 17 вибухів. Окупанти завдали ударів по 3 районах міста, спалахнули пожежі.
Додамо, що ворожі сили вдосвіта також тероризували регіони України ракетами. Зокрема, вибухи чули у Бурштині на Прикарпатті.