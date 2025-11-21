Похороны состоялись в Киеве, где родные, друзья и неравнодушные киевляне провели ее в последний путь. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Радио Свобода.
Что известно о Наталье Ходемчук?
73-летняя жена первой жертвы Чернобыльской аварии Валерия Ходемчука Наталья большую часть своей жизни женщина прожила в столице, куда переехала после катастрофы 1986 года.
Ее муж, старший оператор главного циркуляционного насоса четвертого энергоблока ЧАЭС, погиб в ночь взрыва. Он находился непосредственно возле оборудования, когда произошел аварийный выброс, и его тело так и не удалось найти – оно осталось под бетонными руинами разрушенного реактора.
В ночь на 14 ноября 2025 года трагедия снова коснулась семьи Ходемчуков. Российский "Шахед" попал в жилой дом на Троещине, где жили ликвидаторы аварии на ЧАЭС и их семьи.
Квартира Натальи Ходемчук, расположена на седьмом этаже, оказалась в эпицентре взрыва. Помещение полностью выгорело, а сама женщина получила критические травмы – ожоги почти половины поверхности тела. Врачи констатировали ожоговый шок и тяжелые повреждения дыхательных путей. Состояние женщины осложняли и сопутствующие болезни.
Несмотря на упорную работу медиков, спасти Наталью не удалось: она стала седьмой жертвой той ночной атаки на столицу.
Какие последствия атаки на столицу 14 ноября?
Тогда в Киеве после очередной ночной атаки фиксировали многочисленные попадания дронов в жилые многоэтажки.
По информации полиции, повреждения получили примерно три десятка домов в разных частях города, в частности в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.
Среди пострадавших оказалась и семья киевлянина Андрея, который сообщил, что в результате ночного удара погибли оба его родителя.
Он рассказал, что летом они жили в селе, а в столицу вернулись только пять дней назад, чтобы провести зиму. Ночью мужчине позвонили и сообщили о трагедии.
Всего в ночь на 14 ноября Россия нанесла по Киеву и области мощный комбинированный удар, применив 19 ракет различных типов и 430 дронов-камикадзе.