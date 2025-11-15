Среди жертв – воспитательница детсада Ващенко Светлана Анатольевна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на лицей "Доминанта" Днепровского района Киева.
Смотрите также Россия атаковала Киев всеми средствами воздушного нападения: что известно о последствиях и пострадавших
Что известно о Светлане Анатольевне Ващенко?
Женщина работала воспитательницей дошкольного структурного подразделения лицея "Доминанта".
Коллеги рассказывают, что она была преданной своей профессии, добрым и отзывчивым человеком, которая ежедневно дарила заботу, внимание и любовь детям.
Ее улыбка, доброе слово и безграничная ответственность за воспитанников навсегда останутся в памяти коллег, учеников и родителей... Ее добро и любовь к детям будут жить в сердцах всей нашей лицейской ячейки,
– говорится в сообщении лицея.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Светланы Анатольевны Ващенко. Вечная и светлая память!
Что известно о жертвах и пострадавших 14 ноября?
В результате атаки по Киеву есть 36 пострадавших. Среди них 6 человек находятся в стационарах, 5 – в тяжелом состоянии.
Среди 6 жертв – супружеская пара, которая летом проживала в селе и только 5 дней назад приехали зимовать в Киев. Сын рассказал, что погибшие были 1952 и 1954 года рождения, отец имел онкологическое заболевание.