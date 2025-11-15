Среди жертв – воспитательница детсада Ващенко Светлана Анатольевна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на лицей "Доминанта" Днепровского района Киева.

Что известно о Светлане Анатольевне Ващенко?

Женщина работала воспитательницей дошкольного структурного подразделения лицея "Доминанта".

Коллеги рассказывают, что она была преданной своей профессии, добрым и отзывчивым человеком, которая ежедневно дарила заботу, внимание и любовь детям.

Ее улыбка, доброе слово и безграничная ответственность за воспитанников навсегда останутся в памяти коллег, учеников и родителей... Ее добро и любовь к детям будут жить в сердцах всей нашей лицейской ячейки,

– говорится в сообщении лицея.

Что известно о жертвах и пострадавших 14 ноября?