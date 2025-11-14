Киев оказался под ударами всех средств воздушного нападения врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Россия атакует ракетами "Калибр" и "Кинжал", а также "Шахедами": под прицелом Киев
Что известно о последствиях массированной атаки на Киев?
Российские войска совершили комбинированную атаку на Киев в ночь на 14 ноября.
В Днепровском районе, по информации мэра города Виталия Кличко, обломки попали в 5-ти этажный жилой дом, также известно о пожаре в жилом доме.
Известно о 2 пострадавших в Днепровском районе, одного госпитализировали.
В Подольском районе города сообщают о пожаре, ориентировочно на 12 этаже дома.
В Дарницком районе обломки упали на территорию школы и во двор жилого дома, загорелась машина.
Возгорание на открытом участке произошло в Шевченковском районе.
Журналисты 24 Канала сообщают о перебоях со светом.
Медиков вызвали в Шевченковский, Дарницкий, Соломенский и Днепровский районы.
Как разворачивалась атака на Киев?
В ночь на 14 ноября Киев оказался под массированным обстрелом врага. Сначала в столицу долетели вражеские "Шахеды", раздавалось объявление о о работе сил ПВО.
Впоследствии на Киев направлялись еще и крылатые ракеты. В частности враг запустил сверхзвуковые ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.
Позже Воздушные силы сообщили еще о запуске баллистических ракет из Брянской области России.
Что известно о массированной атаке в ночь на 14 ноября?
В Сумах из-за атаки российского дрона возникла пожар на предприятии в промышленной зоне. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
После атаки зафиксировано превышение диоксида азота в воздухе. Горожанам рекомендуют закрыть окна, пить больше воды и ограничить пребывание на улице уязвимых групп населения.
Впоследствии силы ПВО начали работать по вражеским "Шахедам" в Киевской области, а затем и в самом Киеве.
Около полуночи враг начал комбинированную атаку ракетами. Крылатые ракеты "Калибр" летели из акватории Черного моря, а "Кинжалы" с востока.