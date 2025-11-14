Київ опинився під ударами усіх засобів повітряного нападу ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про наслідки масованої атаки на Київ?

Російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ в ніч на 14 листопада.

У Дніпровському районі, за інформацією мера міста Віталія Кличка, уламки влучили в 5-ти поверховий житловий будинок, також відомо про пожежу у житловому будинку.

Відомо про 2 постраждалих у Дніпровському районі, одного госпіталізували.

У Подільському районі міста повідомляють про пожежу, орієнтовно на 12 поверсі будинку.

У Дарницькому районі уламки впали на територію школи і у двір житлового будинку, загорілася автівка.

Загоряння на відкритій ділянці сталося у Шевченківському районі.

У Соломʼянському районі сталося загоряння даху житлової пʼятиповерхівки.

Журналісти 24 Каналу повідомляють про перебої зі світлом.

Медиків викликали у Шевченківський, Дарницький, Солом'янський та Дніпровський райони.

Як розгорталася атака на Київ?

В ніч на 14 листопада Київ опинився під масованим обстрілом ворога. Спочатку до столиці долетіли ворожі "Шахеди", лунало оголошення про роботу сил ППО.

Згодом на Київ прямували ще й крилаті ракети. Зокрема ворог запустив надзвукові ракети "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.

Пізніше Повітряні сили повідомили ще про запуск балістичних ракет з Брянської області Росії.

Що відомо про масовану атаку в ніч на 14 листопада?