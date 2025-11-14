Київ опинився під ударами усіх засобів повітряного нападу ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про наслідки масованої атаки на Київ?
Російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ в ніч на 14 листопада.
У Дніпровському районі, за інформацією мера міста Віталія Кличка, уламки влучили в 5-ти поверховий житловий будинок, також відомо про пожежу у житловому будинку.
Відомо про 2 постраждалих у Дніпровському районі, одного госпіталізували.
У Подільському районі міста повідомляють про пожежу, орієнтовно на 12 поверсі будинку.
У Дарницькому районі уламки впали на територію школи і у двір житлового будинку, загорілася автівка.
Загоряння на відкритій ділянці сталося у Шевченківському районі.
У Соломʼянському районі сталося загоряння даху житлової пʼятиповерхівки.
Журналісти 24 Каналу повідомляють про перебої зі світлом.
Медиків викликали у Шевченківський, Дарницький, Солом'янський та Дніпровський райони.
Як розгорталася атака на Київ?
В ніч на 14 листопада Київ опинився під масованим обстрілом ворога. Спочатку до столиці долетіли ворожі "Шахеди", лунало оголошення про роботу сил ППО.
Згодом на Київ прямували ще й крилаті ракети. Зокрема ворог запустив надзвукові ракети "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.
Пізніше Повітряні сили повідомили ще про запуск балістичних ракет з Брянської області Росії.
Що відомо про масовану атаку в ніч на 14 листопада?
У Сумах через атаку російського дрона виникла пожежа на підприємстві в промисловій зоні. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Після атаки зафіксовано перевищення діоксиду азоту в повітрі. Містянам рекомендують зачинити вікна, пити більше води та обмежити перебування на вулиці вразливих груп населення.
Згодом сили ППО почали працювати по ворожих "Шахедах" у Київській області, а потім і у самому Києві.
Близько півночі ворог почав комбіновану атаку ракетами. Крилаті ракети "Калібр" летіли з акваторії Чорного моря, а "Кинджали" зі сходу.