Поховання відбулося у Києві, де рідні, друзі та небайдужі кияни провели її в останню путь. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на Радіо Свобода.

Що відомо про Наталію Ходемчук?

73-річна дружина першої жертви Чорнобильської аварії Валерія Ходемчука Наталія більшу частину свого життя жінка прожила у столиці, куди переїхала після катастрофи 1986 року.

Її чоловік, старший оператор головного циркуляційного насоса четвертого енергоблоку ЧАЕС, загинув у ніч вибуху. Він перебував безпосередньо біля обладнання, коли стався аварійний викид, і його тіло так і не вдалося знайти – воно залишилося під бетонними руїнами зруйнованого реактора.

У ніч на 14 листопада 2025 року трагедія знову торкнулася родини Ходемчуків. Російський "Шахед" влучив у житловий будинок на Троєщині, де мешкали ліквідатори аварії на ЧАЕС та їхні родини.

Квартира Наталії Ходемчук, розташована на сьомому поверсі, опинилася в епіцентрі вибуху. Помешкання повністю вигоріло, а сама жінка дістала критичні травми – опіки майже половини поверхні тіла. Лікарі констатували ожоговий шок і тяжкі ушкодження дихальних шляхів. Стан жінки ускладнювали й супутні хвороби.

Попри наполегливу роботу медиків, врятувати Наталію не вдалося: вона стала сьомою жертвою тієї нічної атаки на столицю.

