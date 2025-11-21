Поховання відбулося у Києві, де рідні, друзі та небайдужі кияни провели її в останню путь. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на Радіо Свобода.
До теми Щодня дарувала любов дітям: Росія вбила у Києві виховательку Світлану Ващенко
Що відомо про Наталію Ходемчук?
73-річна дружина першої жертви Чорнобильської аварії Валерія Ходемчука Наталія більшу частину свого життя жінка прожила у столиці, куди переїхала після катастрофи 1986 року.
Її чоловік, старший оператор головного циркуляційного насоса четвертого енергоблоку ЧАЕС, загинув у ніч вибуху. Він перебував безпосередньо біля обладнання, коли стався аварійний викид, і його тіло так і не вдалося знайти – воно залишилося під бетонними руїнами зруйнованого реактора.
У ніч на 14 листопада 2025 року трагедія знову торкнулася родини Ходемчуків. Російський "Шахед" влучив у житловий будинок на Троєщині, де мешкали ліквідатори аварії на ЧАЕС та їхні родини.
Квартира Наталії Ходемчук, розташована на сьомому поверсі, опинилася в епіцентрі вибуху. Помешкання повністю вигоріло, а сама жінка дістала критичні травми – опіки майже половини поверхні тіла. Лікарі констатували ожоговий шок і тяжкі ушкодження дихальних шляхів. Стан жінки ускладнювали й супутні хвороби.
Попри наполегливу роботу медиків, врятувати Наталію не вдалося: вона стала сьомою жертвою тієї нічної атаки на столицю.
Які наслідки атаки на столицю 14 листопада?
Тоді у Києві після чергової нічної атаки фіксували численні влучання дронів у житлові багатоповерхівки.
За інформацією поліції, пошкоджень зазнали приблизно три десятки будинків у різних частинах міста, зокрема в Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах.
Серед постраждалих опинилася й родина киянина Андрія, який повідомив, що внаслідок нічного удару загинули обидва його батьки.
Він розповів, що влітку вони мешкали в селі, а до столиці повернулися лише п'ять днів тому, аби провести зиму. Уночі чоловіку зателефонували та сповістили про трагедію.
Загалом у ніч проти 14 листопада Росія завдала по Києву та області потужного комбінованого удару, застосувавши 19 ракет різних типів та 430 дронів-камікадзе.