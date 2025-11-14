Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фотокореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова. Він показав відповідні кадри.

Що розповів Андрій?

Він повідомив, що в результаті нічного обстрілу втратив двох батьків. За його словами, влітку вони проживали у селі, а лише 5 днів тому приїхали зимувати до Києва. І вже сьогодні вночі йому зателефонували й повідомили про трагедію.

Нам сьогодні вночі подзвонили, що був приліт і що не можна хату відкрити. Ми взяли ключі й приїхали. Коли я зайшов, то я вже зрозумів, що там запалить нічого. Там стіни немає, нічого немає. Так ось по пояс завалів,

– розповів Андрій.

Чоловік уточнив, що обоє загинули на місці. Вони були 1952 та 1954 року народження, батько мав онкологічне захворювання. Андрій додав, що наразі неможливо потрапити до тіл через завал, на місці працюють рятувальники.

Чоловік розповів про загибель його батьків: дивіться відео

Що відомо про нічну атаку на Київ?