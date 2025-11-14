Перші наслідки, які спричинив російський терор столиці, показали у ДСНС та Нацполіції, передає 24 Канал.

Як виглядає столиця після обстрілу?

Уночі 14 листопада Київ та інші регіони України масовано атакувала Росія. На ранок стало відомо про перші наслідки обстрілу, зокрема столиці.

На кадрах видно, що ворог знову бив по цивільній інфраструктурі. Рятувальники ліквідували пожежу на території школи у Дарницькому районі міста. Також у Голосіївському районі уламки впали на території лікарні.

Руйнування у багатоповерхівці Києва / Фото 24 Каналу, Лев Шевченко

В результаті атаки є руйнування у житлових будинках, сталися займання у щонайменше 8 районах столиці.

Наслідки після атаки на столицю / Фото ДСНС

На постраждалих локаціях розгорнули пункти для допомоги постраждалим. Загалом відомо про понад 20 поранених та одного загиблого після ворожого обстрілу столиці.

Російський терор Києва 14 листопада / Фото Нацполіції

Атака наразі триває, на місцях влучань працюють екстрені служби, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин росіян.

Які ще наслідки атаки?