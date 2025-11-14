Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitorwar.
Куда летели российские ракеты?
Для массированного удара россияне применили 449 средств воздушного нападения – 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Около 300 из запущенных БпЛА составляли именно "Шахеды".
Этой ночью враг применил аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Кроме того, летела противокорабельная ракета "Циркон", крылатые ракеты "Искандер-К"/"Калибр" и баллистические – "Искандер-М"/КN-23.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ заявили, что силами ПВО было сбито или подавлено 419 вражеских целей.
На карте движения воздушных целей над Украиной можно увидеть, что подавляющее большинство ракет и дронов летели именно на Киев и Киевскую область. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры столичного региона, промышленные объекты Киева и жилые дома.
Также оккупанты били по прифронтовым регионам.
Российские войска нанесли комбинированный удар / Фото: monitorwar
Какие последствия атаки в Киеве?
В Киеве в результате атаки зафиксированы попадания БпЛА в многоэтажки в нескольких районах. Всего, по данным полиции, повреждено около 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.
Также повреждены и медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и транспортные средства.
По данным КГВА, погибло 4 человека, а количество раненых возросло до 27. Всем раненым медики оказали помощь, 15 человек госпитализировали.