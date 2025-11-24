Сумну звістку повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає 24 Канал.
Що відомо про загиблу та поранену у Херсоні?
Російський обстріл Херсона зранку 24 листопада забрав життя Марини Ігорівни Губи – доцентки кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.
Колеги згадують Марину Губу як розумну, відповідальну, теплу та щиру людину.
Вона виховала не одне покоління фахівців, які й сьогодні працюють над розвитком та відновленням нашого регіону,
– написав Прокудін.
Також, за словами першої проректорки ХНТУ Марії Артеменко, внаслідок ворожої атаки постраждала донька загиблої викладачки.
Останні смертельні атаки Росії по Україні
Росія вдарила по житлових будинках у Тернополі 19 листопада. Внаслідок атаки загинули щонайменше 34 людини.
Серед жертв у Тернополі матір і двоє її дітей. Також там загинув 17-річний Артем Малюта. Юнак навчався у місцевому фаховому коледжі та мав випуститись у 2025 році.
У Києві попрощались із Наталією Ходемчук, загиблою через удар Росії по будинку на Троєщині 14 листопада. Вона була вдовою першої жертви аварії на ЧАЕС.