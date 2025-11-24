Сумну звістку повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблу та поранену у Херсоні?

Російський обстріл Херсона зранку 24 листопада забрав життя Марини Ігорівни Губи – доцентки кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Колеги згадують Марину Губу як розумну, відповідальну, теплу та щиру людину.

Вона виховала не одне покоління фахівців, які й сьогодні працюють над розвитком та відновленням нашого регіону,
– написав Прокудін.

Також, за словами першої проректорки ХНТУ Марії Артеменко, внаслідок ворожої атаки постраждала донька загиблої викладачки.

