О таком президент Украины рассказал во время брифинга по итогам Ставки Верховного главнокомандующего, передает 24 Канал.
Как Украина будет закрывать небо над Херсоном?
По словам Зеленского, во время Ставки представили и обсудили план реализации программы, которая направлена на усиление защиты украинского неба Херсона.
Такой механизм должен способствовать эффективной борьбе с российскими БпЛА, что безостановочно атакуют город.
Кроме того, глава государства призвал разработать подобную программу обороны от вражеских дронов для всех приграничных регионов на горячих направлениях.
Интересно! Владимир Зеленский также сообщил, что в Украине уже реализуются контракты на закупку беспилотников типа "Мавик". В то же время государство нашло альтернативные модели, которые вскоре начнут выпускать в больших объемах.
Какова ситуация в Херсоне?
Обстановка на Херсонщине остается напряженной. Российские подразделения продолжают попытки штурмов, однако все их атаки успешно отражаются украинскими силами.
По данным Института изучения войны (ISW), российская пропаганда активно распространяет ложные сообщения о якобы "успехах", чтобы создать иллюзию превосходства и поддержать собственные информационные нарративы.
Между тем мирное население Херсона страдает от вражеской вооруженной агрессии. Херсон регулярно подвергается артиллерийским и авиационным обстрелам, из-за чего ситуация в городе остается сложной. Так, утром 29 октября российские войска нанесли удар по детской больнице в городе. В результате обстрела ранения получили 9 человек.
Местная журналистка Евгения Вирлич рассказала, что после повреждения газопровода оккупантами в разных районах города наблюдаются перебои с поставками газа – где-то он есть, а где-то полностью отсутствует. В некоторых районах жители уже третий год живут без электроснабжения.
Ранее, 24 октября, российские оккупационные войска осуществили мощный обстрел Херсона, в результате которого погибли двое мирных жителей.