Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

Где произошла вражеская атака на людей в Херсоне 29 октября?

Враг цинично ударил по гражданским жителям Херсона с временно оккупированного левобережья области около 09:20. Под удар попала детская больница в Днепровском районе.

В результате атаки из артиллерии пострадали всего 9 человек, среди них трое медработников и четверо детей. Состояние женщин 56 и 66 лет – средне тяжелое, они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. У 41-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и грудной клетки. У 9-летней девочки, которая получила минно-взрывную травму и ранение ноги. Людям оказали медицинскую помощь.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование военного преступления. Во время атаки на больницу там находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал. Из-за взрывной волны здание больницы серьезно повреждено, также пострадали соседние сооружения.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что удар по Херсону является очередным военным преступлением России, которая грубо нарушает международное гуманитарное право.

Отметим! За утро россияне по меньшей мере три раза обстреляли Херсон.

Как живет Херсон в условиях постоянных обстрелов?