Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Что известно об атаке по гуманитарной миссии на Херсонщине?

В очередной раз Херсонская область оказалась под атакой российского оружия. Враг около 09:30 применил ударные дроны и ракеты по Белозеркской общине в то время, когда там ехали грузовики Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных дел.

По словам Прокудина, на авто была маркировка о том, что это не военная техника, а транспорт гуманитарной миссии.

Четыре белые машины с маркировкой – не военная техника, а машины, которые везли помощь людям,

– отметил глава ОВА.

В результате атаки одно транспортное средство, принадлежавшее ООН, сгорело дотла, другое получило серьезные повреждения. Еще два авто вывели из-под ударов. Среди людей никто чудом не пострадал.

Россияне использовали свое оружие, только чтобы уничтожить гуманитарную помощь. Этими действиями оккупанты в очередной раз показали свои террористические цели.

В МИД отреагировали на атаку по миссии ООН

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что удар российского агрессора пришелся на автомобили Всемирной продовольственной программы ООН, которые были в составе конвоя и доставляли еду и жизненно необходимую помощь жителям прифронтового региона.

Еще одно жестокое нарушение международного права, которое демонстрирует полное пренебрежение России к жизни гражданских и к ее международным обязательствам. Мы призываем государства-члены ООН решительно осудить очередную атаку на гуманитарных работников и усилить давление на агрессора,

– говорится в сообщении Сибиги.

Когда россияне в последний раз обстреливали Херсон?

13 октября враги атаковали населенные пункты Херсонской области с помощью артиллерийского, минометного оружия, реактивных систем залпового огня, а также дронами различного типа. Из-за этого были травмированы четыре человека.

5 октября Россияне сбросили взрывчатку на автомобиль в Херсоне, в результате чего пострадала женщина и ее двое детей. Гражданских в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один из мальчиков потерял ногу.

В общем каждое утро с 20 сентября россияне обстреливают Херсон из РСЗО, нацеливаясь именно на гражданские объекты. Часто они атакуют критическую инфраструктуру и намеренно "охотятся" за людьми и машинами.