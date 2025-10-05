Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру, руководителя ОВА Александра Прокудина и его заместителя Александра Толоконникова.

Что известно об обстреле?

Александр Толоконников рассказал, что утром в субботу, 4 октября, одна из взрывчаток, которую оккупанты сбросили в центре Херсона, попала в авто. В транспортном средстве находились 8-летний мальчик, его 17-летний брат и мать.

Мальчик получил очень тяжелые ранения. Травматическая ампутация ноги. Сейчас он в реанимации в очень тяжелом состоянии. Его брат также получил ранения ног, также в тяжелом состоянии. Мать получила контузию и ранение лица, также в больнице лечится,

– рассказал заместитель председателя ОВА.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.

