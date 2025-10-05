Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру, руководителя ОВА Александра Прокудина и его заместителя Александра Толоконникова.
Что известно об обстреле?
Александр Толоконников рассказал, что утром в субботу, 4 октября, одна из взрывчаток, которую оккупанты сбросили в центре Херсона, попала в авто. В транспортном средстве находились 8-летний мальчик, его 17-летний брат и мать.
Мальчик получил очень тяжелые ранения. Травматическая ампутация ноги. Сейчас он в реанимации в очень тяжелом состоянии. Его брат также получил ранения ног, также в тяжелом состоянии. Мать получила контузию и ранение лица, также в больнице лечится,
– рассказал заместитель председателя ОВА.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.
Другие подобные преступления россиян
- В конце сентября враг атаковал село Чернетчина Краснопольской громады в Сумской области. Ударные БпЛА попали в дом, где жила семья Лесниченко. Погибли супруги Александр и Алена вместе с их сыновьями.
- В результате российской атаки 28 сентября в Киеве погибла Александра Полищук, ее мама сейчас находится в больнице. Ребенок учился в 7 классе Специализированной школы №159. О трагедии сообщили в учебном заведении.
- Еще раньше из-за российского удара по Киеву погибла 32-летняя Виктория Гребенюк и и ее двухмесячный сын Роман. Они вылетели из окна шестого этажа. Отец мальчика получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.