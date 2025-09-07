О жертвах атаки пишет 24 Канал со ссылкой на проект "Их убила Россия".

Что известно о жертвах российской атаки на Киев?

В результате ночного удара России по Киеву 7 сентября погибла 32-летняя Виктория Гребенюк и ее двухмесячный сын Роман. Отец мальчика получил тяжелые травмы и находится в больнице.

По словам соседей, семья только недавно приобрела квартиру в доме, в который попал "Шахед". Виктория работала в благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион".

Виктория Гребенюк погибла во время атаки на Киев / Фото из Facebook "Их убила Россия"

Как отмечают очевидцы, мать с ребенком вылетели из окна шестого этажа в результате атаки по жилому дому.

Знакомые погибшей женщины выразили соболезнования родным и близким погибшей. Они вспоминают Викторию как доброго и прекрасного человека.

Трудно подобрать слова, потому что слезы заливают глаза от несправедливости и бессилия. Никогда не забуду ее поддержку, мудрое руководство, шутки и профессионализм. Царство небесное Виктории и ее сыночку Роману,

– написала Юлия Мельник.

Другая подруга погибшей сообщила, что Виктория только получила желанную жизнь, семью, мужа и сына. Однако Россия забрала жизнь женщины и ребенка.

