Ей экстренно вызвали роды. Подробнее о состоянии женщины сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о пострадавшей беременной в Киеве?
После массированной российской атаки известно о 3 погибших и по меньшей мере 20 пострадавших людей. В частности, госпитализировали 7 человек, а самое сложное состояние у женщины, которая была беременной.
О ней рассказали руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург и врач-комбустиолог Киевской городской клинической больницы № 2 Елена Францева.
Роженица живет в Святошинском районе, куда и пришелся наибольший удар противника. Сейчас пострадавшая в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
Приняли решение провести оперативное родоразрешение. Врачи достали недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении,
– рассказала Гинзбург.
Что известно о других пострадавших?
Сейчас в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы № 2 находится 4 человека – они в тяжелом состоянии в реанимации.
Кроме 24-летней роженицы, которую туда доставили после рождения ребенка в другом медучреждении, это 72-летний мужчина и 74-летняя женщина, а также 24-летний мужчина.
Они получили ожоги большой площади и большой глубины,
– рассказала Францева.
Последствия обстрела Киева: коротко о главном
- Впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Кабинета Министров Украины – крыша и верхние этажи. Возник пожар, спасатели привлекли для тушения вертолет.
- Среди погибших в столице – молодая женщина и ребенок в возрасте до 1 года. Также в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина.
- Разрушения зафиксировано в Святошинском и Дарницком районах, повреждено несколько многоэтажных домов.