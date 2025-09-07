Ей экстренно вызвали роды. Подробнее о состоянии женщины сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о пострадавшей беременной в Киеве?

После массированной российской атаки известно о 3 погибших и по меньшей мере 20 пострадавших людей. В частности, госпитализировали 7 человек, а самое сложное состояние у женщины, которая была беременной.

О ней рассказали руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург и врач-комбустиолог Киевской городской клинической больницы № 2 Елена Францева.

Роженица живет в Святошинском районе, куда и пришелся наибольший удар противника. Сейчас пострадавшая в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Приняли решение провести оперативное родоразрешение. Врачи достали недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении,

– рассказала Гинзбург.

Что известно о других пострадавших?

Сейчас в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы № 2 находится 4 человека – они в тяжелом состоянии в реанимации.

Кроме 24-летней роженицы, которую туда доставили после рождения ребенка в другом медучреждении, это 72-летний мужчина и 74-летняя женщина, а также 24-летний мужчина.

Они получили ожоги большой площади и большой глубины,

– рассказала Францева.

Последствия обстрела Киева: коротко о главном