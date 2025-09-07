Їй екстрено викликали пологи. Детальніше про стан жінки повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про постраждалу вагітну в Києві?

Після масованої російської атаки відомо про 3 загиблих і щонайменше 20 постраждалих людей. Зокрема, госпіталізували 7 людей, а найскладніший стан у жінки, яка була вагітною.

Про неї розповіли керівниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург і лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні № 2 Олена Францева.

Породілля мешкає у Святошинському районі, куди й прийшовся найбільший удар противника. Наразі постраждала у вкрай тяжкому стані, лікарі борються за її життя.

Ухвалили рішення провести оперативне родорозрішення. Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні,

– розповіла Гінзбург.

Що відомо про інших постраждалих?

Наразі в опіковому відділенні Київської міської клінічної лікарні № 2 перебуває 4 людини – вони у важкому стані в реанімації.

Окрім 24-річної породіллі, яку туди доправили після народження дитини в іншому медзакладі, це 72-річний чоловік і 74-річна жінка, а також 24-річний чоловік.

Вони отримали опіки великої площі й великої глибини,

– розповіла Францева.

Наслідки обстрілу Києва: коротко про головне