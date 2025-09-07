Їй екстрено викликали пологи. Детальніше про стан жінки повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про постраждалу вагітну в Києві?
Після масованої російської атаки відомо про 3 загиблих і щонайменше 20 постраждалих людей. Зокрема, госпіталізували 7 людей, а найскладніший стан у жінки, яка була вагітною.
Про неї розповіли керівниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург і лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні № 2 Олена Францева.
Породілля мешкає у Святошинському районі, куди й прийшовся найбільший удар противника. Наразі постраждала у вкрай тяжкому стані, лікарі борються за її життя.
Ухвалили рішення провести оперативне родорозрішення. Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні,
– розповіла Гінзбург.
Що відомо про інших постраждалих?
Наразі в опіковому відділенні Київської міської клінічної лікарні № 2 перебуває 4 людини – вони у важкому стані в реанімації.
Окрім 24-річної породіллі, яку туди доправили після народження дитини в іншому медзакладі, це 72-річний чоловік і 74-річна жінка, а також 24-річний чоловік.
Вони отримали опіки великої площі й великої глибини,
– розповіла Францева.
Наслідки обстрілу Києва: коротко про головне
Уперше через ворожу атаку пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів України – дах і верхні поверхи. Виникла пожежа, рятувальники залучили для гасіння гелікоптер.
Серед загиблих у столиці – молода жінка та дитина віком до 1 року. Також у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка.
Руйнування зафіксовано у Святошинському та Дарницькому районах, пошкоджено кілька багатоповерхових будинків.