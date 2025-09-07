Про жертв атаки пише 24 Канал з посиланням на проєкт "Їх убила Росія".

Що відомо про жертв російської атаки на Київ?

Унаслідок нічного удару Росії по Києву 7 вересня загинула 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман. Батько хлопчика отримав важкі травми та перебуває у лікарні.

За словами сусідів, родина лише нещодавно придбала квартиру у будинку, у який влучив "Шахед". Вікторія працювала в благодійній організації "100 відсотків життя. Київський регіон".

Вікторія Гребенюк загинула під час атаки на Київ / Фото з Facebook "Їх убила Росія"

Як зазначають очевидці, матір із дитиною вилетіли з вікна шостого поверху внаслідок атаки по житловому будинку.

Знайомі загиблої жінки висловили співчуття рідним і близьким загиблої. Вони пригадують Вікторію як добру і прекрасну людину.

Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості і безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти і професіоналізм. Царство небесне Вікторії і її синочку Роману,

– написала Юлія Мельник.

Інша подруга загиблої повідомила, що Вікторія тільки отримала омріяне життя, родину, чоловіка та сина. Проте Росія забрала життя жінки та дитини.

