Про жертв атаки пише 24 Канал з посиланням на проєкт "Їх убила Росія".
Що відомо про жертв російської атаки на Київ?
Унаслідок нічного удару Росії по Києву 7 вересня загинула 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман. Батько хлопчика отримав важкі травми та перебуває у лікарні.
За словами сусідів, родина лише нещодавно придбала квартиру у будинку, у який влучив "Шахед". Вікторія працювала в благодійній організації "100 відсотків життя. Київський регіон".
Вікторія Гребенюк загинула під час атаки на Київ / Фото з Facebook "Їх убила Росія"
Як зазначають очевидці, матір із дитиною вилетіли з вікна шостого поверху внаслідок атаки по житловому будинку.
Знайомі загиблої жінки висловили співчуття рідним і близьким загиблої. Вони пригадують Вікторію як добру і прекрасну людину.
Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості і безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти і професіоналізм. Царство небесне Вікторії і її синочку Роману,
– написала Юлія Мельник.
Інша подруга загиблої повідомила, що Вікторія тільки отримала омріяне життя, родину, чоловіка та сина. Проте Росія забрала життя жінки та дитини.
Головне про атаку на Київ: що відомо?
Упродовж ночі у Києві кілька разів лунали вибухи. Унаслідок атаки відомо про десятки постраждалих.
Серед поранених – 24-річна вагітна, якій екстрено викликали пологи. Вона перебуває у важкому стані в реанімації, медики борються за життя її новонародженого сина.
Також Росія пошкодила будівлю Кабміну. Там зайнялися дах і верхні поверхи. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оприлюднила фото з місця удару.
Загалом по Україні росіяни запустили 823 засоби повітряного нападу, що стало новим антирекордом.