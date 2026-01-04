Он отметил, что многие люди писали ему послания, будто он "погиб". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм Капустина.
Смотрите также Командир РДК, воюющий в Украине и которого не смогла убить Россия: что известно о Денисе Капустине
Каким стало первое заявление Капустина после операции ГУР?
Он подтвердил, что инсценировка его смерти стала абсолютным успехом для ГУР. В то же время он извинился, если испортил кому-то новогодние праздники плохими новостями о своей "гибели".
Вам не должно быть стыдно или неловко за ваши слова или акции памяти, ведь все это было сделано искренне! Я видел граффити из Германии, уличные акции из Италии и Болгарии, видео и посты друзей и соратников из США, Австралии, Швеции, Чехии... Я всем вам очень благодарен и тронут вашим отношением,
– говорит Капустин.
Он добавил, что в 2026 году может произойти еще много интересного и анонсировал "запоздалые новогодние подарки" от него лично.
В ГУР рассказали детали спецоперации по сохранению жизни Дениса Капустина
Военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию для сохранения жизни командира Российского добровольческого корпуса и разоблачения вражеской агентурной сети.
Для поддержки легенды создали видеозапись якобы работы двух ударных дронов: первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй снял "последствия удара" – машину в огне.
Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили. Поэтому оплатили украинским разведчикам "заказ" – полмиллиона долларов США.