Все, что известно о погибшем командире РДК, собрал 24 Канал.

Смотрите также На фронте погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин

Какое происхождение Дениса Капустина?

Денис Капустин, также известный как Денис Никитин или White Rex, родился 6 марта в 1984 году в Москве. В 2001 году вместе с семьей переехал в немецкий Кельн. По данным немецких медиа, его семья имела еврейское происхождение.

Что известно про деятельность активиста?

В Германии Капустина называли влиятельным ультраправым активистом. Он занимался развитием бойцовской субкультуры и основал бренд White Rex, через который распространял символику, связанную с правоэкстремистской средой.

Впоследствии в Швейцарии он осуществлял боевую подготовку членов крайне правой швейцарской националистической партии (PNOS). Как писало Reuters, Капустин "часто называл себя националистом, который борется за Россию, принадлежащую этническим русским". Отмечается, что он был соратником русского националиста Максима "Тесака" Марцинкевича.

Европейские СМИ неоднократно называли Капустина неонацистом, хотя сам он это отрицал. Считал он себя "националистом". С 2019 года ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны.

Глава РДК Капустин / Фото АрмияInform

Как поддерживал Украину и что такое РДК?

Денис Капустин поддерживал Евромайдан, а с 2017 года проживал в Украине. В 2022 году он основал и возглавил Российский добровольческий корпус. Это формирование состоит из россиян, которые воюют против режима Владимира Путина.

В августе 2022 года РДК вошел в структуру Главного управления разведки МО Украины.

Ранее активист отмечал, что РДК создали по примеру, в частности "Грузинского легиона" или белорусских формирований.

Что известно о рейдах и суде в России?

В марте 2023 года Капустин участвовал в рейде в Брянской области, а затем – на территории Белгородской области. После этого Россия внесла его в список террористов.

Летом прошлого года часть пленных, захваченных во время рейдов, пополнила обменный фонд Украины.

В ноябре 2023 года российский суд заочно приговорил Дениса Никитина к пожизненному заключению. Ему инкриминировали госизмену, терроризм, создание террористической организации и приобретение взрывчатки.

Как погиб Денис Капустин?

Как сообщили в РДК, командир Денис Капустин погиб в ночь на 27 декабря 2025 года. Это произошло во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Вероятно, смерть вызвал удар FPV-дрона. Обстоятельства его гибели уточняются.

Последние заявления командира РДК