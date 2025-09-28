К месту трагедии люди несут цветы и игрушки. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Что известно о погибшей в Киеве девочке?

По информации СМИ, больше всего ночью в Киеве пострадал дом, в котором погибла 12-летняя девушка. Ее мама сейчас находится в больнице, а спасатели продолжают разбирать завалы.

К месту трагедии люди уже несут цветы и игрушки. Соседка Людмила рассказала журналистам о жертве российского обстрела.

Просто в их квартиру (прилетело – 24 Канал)... Такой ребенок у них веселый – спортом, английским занимался. Такая активная. И в Канаде она была. Были за границей, приехали в школу. Очень замечательное дитя. Это просто шок,

– поделилась женщина.

Как выглядит разрушенный дом: смотрите видео

Что известно об атаке на Киев 28 сентября?