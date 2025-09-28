Подробнее о жертвах атаки сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". В сети показали фото изуродованного медучреждения.

Как выглядит Институт кардиологии после удара?

Украинская столица стала основным направлением российского комбинированного удара. Мэр Виталий Кличко сообщил, что последствия обстрела зафиксировали на почти 20 объектах в 6 районах города.

В частности, пострадал Институт кардиологии, именно там погибли два человека – пациент и медсестра с четвертого этажа.

Медучреждение после пожара: смотрите видео

Детали рассказала в комментарии для "Радио Свобода" очевидица – дежурная медсестра Юлия. Во время удара она находилась на третьем этаже, там обошлось без жертв.

По словам женщины, после атаки в Институте кардиологии поднялся сильный пожар, тушить который помогал пациент больницы.

Медсестра рассказала об атаке: смотрите видео

Огонь уничтожил мебель и оборудование, оставив после себя лишь обгоревшие стены, пишет "РБК-Украина".

Напомним, сперва о возгорании на одном из этажей государственного медучреждения в Соломенском районе сообщил Кличко.

Как выглядит институт после атаки: смотрите фото

Интересно! Мониторинговые каналы подготовили ориентировочную карту движения ракет и БпЛА во время атаки 28 сентября. Противник запустил по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и "Кинжал".

Какие последствия массированной атаки в Киеве и области?