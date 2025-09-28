Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
Что известно об атаке на медучреждение в Киеве?
В ночь и утром воскресенья, 28 сентября, Россия осуществила массированную атаку по территории Украины. Киев подвергся ударам, в результате которых пострадали гражданские объекты.
В Соломенском районе возгорание на одном из этажей государственного медучреждения,
– написал Кличко.
По предварительным данным, там могут быть пострадавшие. Детали последствий атаки выясняются.
Кроме того, в Святошинском районе столицы обломки упали во двор жилого дома, где вспыхнули несколько автомобилей. Спасатели быстро ликвидировали пожар.