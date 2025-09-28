В случае объявления воздушной тревоги в вашем городе, призываем пройти в укрытие. Все, что известно о последствиях российского обстрела на данный момент, сообщает 24 Канал.

Какие последствия атаки 28 сентября?

06:28, 28 сентября

Россия также под атаками, Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на атаку и отметил, что "Украина отражает то, после чего в Европе бы началась неконтролируемая паника".

Россияне также под атаками. И уровень этих атак будет только расти,
– написал Коваленко.

06:06, 28 сентября

Последствия атаки на Киев

В Киеве прогремели взрывы из-за атаки ударных беспилотников врага.

Падение обломков зафиксировали по меньшей мере в 4 районах, в Соломенском частично разрушен дом.

05:56, 28 сентября

Последствия атаки на Запорожье

В Запорожье после атаки произошел пожар в одном из районов города.

Там по меньшей мере 4 раненых.

05:00, 28 сентября

Последствия атаки на Киевскую область

В КОВА сообщили о 4 районах области:

  • Бучанский – возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей.
  • Фастовский – пожар в частном доме.
  • Белоцерковский – произошло возгорание частных домов и нежилых помещений.
  • Обуховский – падение обломков вызвало пожар в хозяйственной постройке.