Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и немедленно направляйтесь в укрытие! Где летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
Смотрите также Если Россия угрожает блэкаутом в Киеве, пусть готовится к блэкауту в Москве, – Зеленский
Где летят "Шахеды"?
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
В Днепровском районе Днепропетровщины БпЛА курсом на запад. БпЛА на Запорожье! Ударные беспилотники в Харьковском, Берестинском, Самаровском районах. Также БпЛА в направлении Харькова. Вражеские БпЛА в Донецкой области, Купянском и Изюмском районах. Вектором движения на запад! БпЛА с юга Харьковщины, на Днепропетровщину, Самаровский район. БпЛА на востоке Полтавщины на юг. Ударные беспилотники в Богодуховском районе на Харьковщине, курсом на юго-западное направление. Вражеские БПЛА в Сумской области:
– Воздушные силы.
В Днепровском районе Днепропетровщины БпЛА курсом на запад.
БпЛА на Запорожье!
Ударные беспилотники в Харьковском, Берестинском, Самаровском районах.
Также БпЛА в направлении Харькова.
Вражеские БпЛА в Донецкой области, Купянском и Изюмском районах. Вектором движения на запад!
БпЛА с юга Харьковщины, на Днепропетровщину, Самаровский район.
БпЛА на востоке Полтавщины на юг.
Ударные беспилотники в Богодуховском районе на Харьковщине, курсом на юго-западное направление.
Вражеские БПЛА в Сумской области: