Где летят "Шахеды"?

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте

21:25, 27 сентября

В Днепровском районе Днепропетровщины БпЛА курсом на запад.

21:13, 27 сентября

БпЛА на Запорожье!

21:12, 27 сентября

Ударные беспилотники в Харьковском, Берестинском, Самаровском районах.

Также БпЛА в направлении Харькова.

20:41, 27 сентября

20:25, 27 сентября

Вражеские БпЛА в Донецкой области, Купянском и Изюмском районах. Вектором движения на запад!
– Воздушные силы.

18:42, 27 сентября

  • БпЛА на юге Харьковщины и севере Днепропетровщины на запад.
  • БпЛА севернее Чернигова на Любеч.
17:18, 27 сентября

БпЛА с юга Харьковщины, на Днепропетровщину, Самаровский район.

16:52, 27 сентября

БпЛА на востоке Полтавщины на юг.

16:27, 27 сентября

Ударные беспилотники в Богодуховском районе на Харьковщине, курсом на юго-западное направление.

16:17, 27 сентября

Вражеские БПЛА в Сумской области:

  • на севере курсом на запад,
  • на западе в направлении Черниговщины.