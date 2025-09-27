Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття! Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
БпЛА в районі Краснопілля – Тростянця на Сумщині курсом на південь. Ворожі БпЛА у Донецькій області, Куп'янському та Ізюмському районах. Вектором руху на захід! БпЛА з півдня Харківщини, на Дніпропетровщину, Самарівський район. БпЛА на сході Полтавщини на південь. Ударні безпілотники у Богодухівському районі на Харківщині, курсом на південно-західний напрямок. Ворожі БпЛА у Сумській області:
– Повітряні сили.
