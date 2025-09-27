Відповідну заяву він зробив на брифінгу з журналістами у суботу, 27 вересня, повідомляє 24 Канал. Зауважимо, що росіяни завжди посилюють атаки на критичну інфраструктуру з початком опалювального сезону.

Як Зеленський відреагував на погрози Росії?

За словами президента України, Росія повинна усвідомлювати, що цивілізовані країни відрізняються від "диких", тим, що ніколи не починають агресію першими, проте це не означає, що вони є слабкими й не можуть дати відсіч.

Якщо росіяни погрожують блекаутом у столиці України, то повинні знати, що буде блекаут і в російській столиці,

– заявив він.

Він наголосив, що ізраїльський комплекс Patriot вже протягом місяця працює в Україні. Також впродовж осені передадуть ще дві відповідних системи. Водночас від додаткових деталей з цього приводу він утримався.

Чи загрожує Україні блекаут?