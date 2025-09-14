Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, зауваживши, що і енергетики, і люди знають, що робити у випадку блекаутів. Однак малоймовірно, що росіянам це вдасться.
Дивіться також Трьом людям надали медичну допомогу: які наслідки вибухів на Київщині
Чи загрожує Україні масштабний блекаут через російські атаки?
Експерт з питань енергетики висловив впевненість, що таких масштабних блекаутів, як у 2022 році вже не буде. Зараз Україна має набагато сильнішу протиповітряну та протиракетну оборону. Крім цього, наша країна має запас потужності – резерви потужності передачі та розподілу, а також запас важливого обладнання.
У нас також з'явилось понад декілька сотень малих енергетичних установок, які приєднані до енергетичної системи України. Вони можуть стати в нагоді, якщо російські удари пошкодять великі теплові енергостанції,
– наголосив він.
Важливою залишається також готовність енергетиків, які вже мали досвід і знають, що робити у випадку атак на енергетичну інфраструктуру. Укренерго та Обленерго мають готові алгоритми дій, які зменшать негативний вплив таких ворожих ударів.
Рябцев додав, що і об'єкти господарювання, і звичайні громадяни підготовлені до можливих негараздів набагато якісніше, ніж у 2022 – 2023 роках.
Загроза блекаутів: що відомо?
- Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Володимир Путін спеціально підігріває свою інформаційну кампанію, щоб отримати алібі на удари по енергетиці.
- У Інституті вивчення війни також зазначили, що Росія відновлює кампанію ударів ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України.
- Авіаційний експерт Костянтин Криволап припустив, що країна-агресорка скоро почне збільшувати кількість атак, зокрема і на енергетику. Тому на Україну можуть чекати випробування у вигляді блекаутів.