Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких регіонів загроза ударів

Які наслідки вибухів на Київщині?

У ніч проти 14 вересня в Київській області пролунали вибухи. Унаслідок події сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Жінкам надали медичну допомогу – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці.

Разом з командою Укрзалізниці та відповідними службами працюємо над ліквідацією наслідків,

– запевнив Калашник.

Він розповів, що було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків – Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом – потягом, що вирушив далі змінним маршрутом.

Крім цього, на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об'їзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, але залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі.

Микола Калашник звернув увагу: щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізницею організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися на офіційних ресурсах Укрзалізниці.

"Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", – каже очільник ОВА.

Що відомо про вибухи в Київській області?