Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.
Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких регіонів загроза ударів
Які наслідки вибухів на Київщині?
У ніч проти 14 вересня в Київській області пролунали вибухи. Унаслідок події сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі.
Наразі відомо про трьох постраждалих. Жінкам надали медичну допомогу – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці.
Разом з командою Укрзалізниці та відповідними службами працюємо над ліквідацією наслідків,
– запевнив Калашник.
Він розповів, що було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків – Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом – потягом, що вирушив далі змінним маршрутом.
Крім цього, на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в об'їзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, але залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі.
Микола Калашник звернув увагу: щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізницею організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися на офіційних ресурсах Укрзалізниці.
"Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", – каже очільник ОВА.
Що відомо про вибухи в Київській області?
Нагадаємо, що жителі Київщині повідомляли про вибухи уночі 14 вересня. Пізніше ЗМІ розповіли про те, що під час перевезення залізницею в районі села Калинівка здетонували боєприпаси.
Вибух пошкодив контактну мережу. Внаслідок цього аварійну зупинку здійснив пасажирський поїзд № 730 Харків – Перемишль, який тоді рухався поруч, а сотні пасажирів терміново евакуювали з місця події до прилеглої лісосмуги.
В Укрзалізниці розповіли про надзвичайну ситуацію з пошкодженням інфраструктури біля Києва. Там довелося змінити графік руху низки потягів, які їздять через Боярку Київської області.