Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
Какие последствия взрывов на Киевщине?
В ночь на 14 сентября в Киевской области прогремели взрывы. В результате происшествия произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе.
Сейчас известно о трех пострадавших. Женщинам оказали медицинскую помощь – острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу.
Вместе с командой Укрзализныци и соответствующими службами работаем над ликвидацией последствий,
– заверил Калашник.
Он рассказал, что был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков – Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальные впоследствии – поездом, отправился дальше переменным маршрутом.
Кроме этого, на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, но железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме.
Николай Калашник обратил внимание: чтобы предотвратить утренним осложнением движения на участке, где случилась чрезвычайная ситуация, Укрзализныцей организовано тактовое движение пригородных поездов в / из Боярки в течение всего воскресенья. С графиком работы можно ознакомиться на официальных ресурсах Укрзализныци.
"Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время", – говорит глава ОГА.
Что известно о взрывах в Киевской области?
Напомним, что жители Киевской области сообщали о взрывах ночью 14 сентября. Позже СМИ рассказали о том, что при перевозке по железной дороге в районе села Калиновка сдетонировали боеприпасы.
Взрыв повредил контактную сеть. В результате аварийную остановку совершил пассажирский поезд № 730 Харьков – Перемышль, который тогда двигался рядом, а сотни пассажиров срочно эвакуировали с места происшествия в близлежащую лесополосу.
В Укрзализныце рассказали о чрезвычайной ситуации с повреждением инфраструктуры возле Киева. Там пришлось изменить график движения ряда поездов, которые ездят через Боярку Киевской области.