Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Смотрите также Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких регионов угроза ударов

Какие последствия взрывов на Киевщине?

В ночь на 14 сентября в Киевской области прогремели взрывы. В результате происшествия произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе.

Сейчас известно о трех пострадавших. Женщинам оказали медицинскую помощь – острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу.

Вместе с командой Укрзализныци и соответствующими службами работаем над ликвидацией последствий,

– заверил Калашник.

Он рассказал, что был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков – Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальные впоследствии – поездом, отправился дальше переменным маршрутом.

Кроме этого, на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, но железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме.

Николай Калашник обратил внимание: чтобы предотвратить утренним осложнением движения на участке, где случилась чрезвычайная ситуация, Укрзализныцей организовано тактовое движение пригородных поездов в / из Боярки в течение всего воскресенья. С графиком работы можно ознакомиться на официальных ресурсах Укрзализныци.

"Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время", – говорит глава ОГА.

Что известно о взрывах в Киевской области?