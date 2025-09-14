Около 23:30 в Киевской области слышали взрывы. Через несколько минут они прогремели снова, передает 24 Канал.

Смотрите также "Мадьяр" рассказал о сбитом разведывательном борту "Орион" и показал видео момента

Что известно о взрывах в Киевской области?

Местные телеграмм-каналы пишут о том, что было по меньшей мере 10 взрывов. На месте инцидента вспыхнул пожар. Предварительно, неподалеку от Василькова взорвалась нефтегазовая база. Горят цистерны с топливом. В сети отмечают, что на месте уже работают спасатели.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Тем временем телеграмм-каналы распространяют видео взрывов и пожара в Киевской области.

24 Канал обратился за комментарием в ГСЧС, но информацию там пока не предоставляют.

Что известно о последних случаях пожаров в Украине?