Около 23:30 в Киевской области слышали взрывы. Через несколько минут они прогремели снова, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Киевской области?
Местные телеграмм-каналы пишут о том, что было по меньшей мере 10 взрывов. На месте инцидента вспыхнул пожар. Предварительно, неподалеку от Василькова взорвалась нефтегазовая база. Горят цистерны с топливом. В сети отмечают, что на месте уже работают спасатели.
Официальной информации о происшествии пока нет.
Тем временем телеграмм-каналы распространяют видео взрывов и пожара в Киевской области.
24 Канал обратился за комментарием в ГСЧС, но информацию там пока не предоставляют.
Что известно о последних случаях пожаров в Украине?
- В Днепре днем 5 сентября вспыхнул масштабный пожар. Местные жители слышали взрыв перед тем, как произошло возгорание. Вероятно, загорелся склад на территории бывшего комбайнового завода.
- В субботу, 6 сентября, в Киеве произошел пожар на фабрике Roshen. Прошло без пострадавших.
- 11 сентября в Чернигове был пожар на предприятии. Туда попал вражеский беспилотник.