Близько 23:30 у Київській області чули вибухи. За кілька хвилин вони прогриміли знову, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Київській області?

Місцеві телеграм-канали пишуть про те, що було щонайменше 10 вибухів. На місці інциденту спалахнула пожежа. Попередньо, неподалік від Василькова вибухнула нафтогазова база. Горять цистерни з паливом. У мережі зазначають, що на місці вже працюють рятувальники.

Офіційної інформації про подію наразі немає.

Тим часом телеграм-канали поширюють відео вибухів та пожежі на Київщині.

24 Канал звернувся по коментар до ДСНС, але інформацію там наразі не надають.

Що відомо про останні випадки пожеж в Україні?