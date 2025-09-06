Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Что известно о пожаре на фабрике Roshen?

Днем 6 сентября киевские паблики сообщили о пожаре на кондитерской фабрике Roshen на Демеевке. В сети распространялись кадры, на которых видно дым над предприятием.

В Киеве горела фабрика Roshen: смотрите видео

В ГСЧС подтвердили факт пожара. Однако, как рассказал Павел Петров, возгорание потушили еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений – пожар был незначительным. Сейчас на месте проводится разведка. Пострадавших в результате инцидента нет.

