Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.
Что известно о пожаре на фабрике Roshen?
Днем 6 сентября киевские паблики сообщили о пожаре на кондитерской фабрике Roshen на Демеевке. В сети распространялись кадры, на которых видно дым над предприятием.
В Киеве горела фабрика Roshen: смотрите видео
В ГСЧС подтвердили факт пожара. Однако, как рассказал Павел Петров, возгорание потушили еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений – пожар был незначительным. Сейчас на месте проводится разведка. Пострадавших в результате инцидента нет.
Другие пожары в Украине
5 сентября в Днепре вспыхнул огромный пожар, вероятно, на территории бывшего комбайнового завода. Сообщается, что пожар, вероятно, вспыхнул на большой территории на правом берегу. Перед возгоранием очевидцы слышали звуки взрывов.
4 сентября после ночной атаки дронами возгорание произошло в Одессе. Вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль. К счастью, без пострадавших.
31 августа в Херсоне потушили здание Херсонской ОГА, которое пылало более полусуток. Здание администрации еще раньше было уничтожено вражескими авиаударами. После нового обстрела огонь охватил руины.