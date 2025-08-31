Огонь укротили утром 31 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное издание "Мост".
Как тушили Херсонскую ОВА после обстрела?
По словам офицера Сил обороны Херсона Руслана Михайлевского, около 16:00 в субботу, 30 августа, оккупанты открыли артиллерийский огонь по помещению ОГА, расположенном на проспекте Независимости.
Здание администрации еще раньше было уничтожено вражескими авиаударами. После нового обстрела там вспыхнул огонь, который охватил руины и не утихал всю ночь.
Спасатели ГСЧС смогли полностью потушить пожар только утром 31 августа.
Предварительно известно, что жертв и пострадавших нет.
Массированные обстрелы Украины: последние новости
Российская армия атаковала Нежин "Шахедами", нанеся удар по предприятию критической инфраструктуры, что привело к отсутствию света и воды в городе. Водоснабжение будут обеспечивать генераторы в определенные часы, жителей просят сделать запасы воды.
Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Черноморску, повреждена энергетическая инфраструктура, более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии.