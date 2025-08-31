Вогонь приборкали вранці 31 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання "Мост".
Як гасили Херсонську ОВА після обстрілу?
За словами офіцера Сил оборони Херсона Руслана Михайлевського, близько 16:00 у суботу, 30 серпня, окупанти відкрили артилерійський вогонь по приміщенню ОВА, розташованому на проспекті Незалежності.
Будівля адміністрації ще раніше була знищена ворожими авіаударами. Після нового обстрілу там спалахнув вогонь, який охопив руїни й не вщухав цілу ніч.
Рятувальники ДСНС змогли повністю загасити пожежу лише вранці 31 серпня.
Попередньо відомо, що жертв і постраждалих немає.
