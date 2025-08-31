Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар міського голови Ніжина Олександра Кодоли для Суспільного.
Що відомо про атаку на Ніжин?
Близько 9 ранку ворожий "Шахед" влучив в одне з підприємств критичної інфраструктури Ніжина. Унаслідок цього в місті наразі немає води та світла.
Після завершення тривоги фахівці будуть з'ясовувати рівень пошкоджень і які будуть наслідки для міста. Потерпілі наразі відсутні. За попередньою інформацією щодо пошкоджень цивільної інфраструктури поки немає інформації, поки не виїхали на місце,
– пояснив Олександр Кодола.
У Ніжинському водоканалі підкреслили, що водопостачання протягом дня забезпечуватимуть генератори з 10:00 до 12:00 години та з 17:00 до 21:00 години (у разі, якщо не відновиться електропостачання до вечора). Ніжинців, своєю чергою, просять терміново зробити запаси води.
Які наслідки атаки росіян на енергетику в Одеській області?
Нагадаємо, що російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Чорноморську в Одеській області у ніч проти 31 серпня.
Унаслідок удару були пошкодження енергетичної інфраструктури. Понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.
Наразі відомо, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина.