Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар міського голови Ніжина Олександра Кодоли для Суспільного.

Що відомо про атаку на Ніжин?

Близько 9 ранку ворожий "Шахед" влучив в одне з підприємств критичної інфраструктури Ніжина. Унаслідок цього в місті наразі немає води та світла.

Після завершення тривоги фахівці будуть з'ясовувати рівень пошкоджень і які будуть наслідки для міста. Потерпілі наразі відсутні. За попередньою інформацією щодо пошкоджень цивільної інфраструктури поки немає інформації, поки не виїхали на місце,

– пояснив Олександр Кодола.

У Ніжинському водоканалі підкреслили, що водопостачання протягом дня забезпечуватимуть генератори з 10:00 до 12:00 години та з 17:00 до 21:00 години (у разі, якщо не відновиться електропостачання до вечора). Ніжинців, своєю чергою, просять терміново зробити запаси води.

