Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОГА Олега Кипера.
Черноморск атакуют дроны: есть перебои со светом и водой
Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Черноморску в Одесской области в ночь на 31 августа. Вследствие этого была повреждена энергетическая инфраструктура, тысячи абонентов остались без электроснабжения.
