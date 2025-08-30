Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Как Зеленский отреагировал на обстрел 30 августа?

Владимир Зеленский сообщил, что в Запорожье россияне ударили по жилой пятиэтажке, на месте атаки задействованы все службы. К сожалению, уже известно об одном погибшем человеке и десятках пострадавших, в частности детей.

По словам президента, ночью силы ПВО и экстренные службы работали также в других регионах. От удара пострадали Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

В результате обстрелов пострадала преимущественно гражданская инфраструктура: дома, предприятия.

Мы видели реакцию мира на предыдущий обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что на слова ей наплевать, мы рассчитываем на реальные действия,

– заявил Зеленский.