О движении российских воздушных целей и куда пришлись удары сообщает 24 Канал со ссылкой на monitoring.
Какие регионы Украины атаковала Россия 30 августа?
Ночью 30 августа россияне осуществили комбинированную атаку по Украине. Мониторинговые ресурсы обнародовали карту с приблизительными маршрутами ракет и дронов, которые применялись для ударов.
По данным мониторинговых каналов, основные удары были направлены по Киеву, Днепру, Павлограду, Луцку, Дубно и Запорожью. Однако они отмечают, что это даже не половина атакованных Россией городов.
Карта движения ракет и "Шахедов" / Фото monitoring
По данным мониторинговых ресурсов, для комбинированной атаки российские войска использовали различные типы ракет, в частности, "Искандер-М", Х-59, Х-101, "Калибр" и, вероятно, "Искандер-К".
Кроме этого, в воздухе зафиксированы ударные и имитационные беспилотники: "Герань-2", "Герань-3", "Гарпия-А1", "Шахед", "Гербера" и "Пародия".
Стоит отметить, что карта изображает приблизительное движение целей. В то же время авторы отметили, что на схеме могут быть случайные или специально добавлены неточности.
Что известно о последствиях ночной атаки?
В Ровенской области силы ПВО работали почти всю ночь. Сообщается о сбитии нескольких вражеских целей. По предварительным данным, пострадавших или разрушений нет.
Во время ночной атаки на Запорожье погиб один человек, еще более 20 получили ранения, среди них есть дети. Россия выпустила по городу семь ракет и шесть дронов, повреждены жилые и промышленные здания.
В Черкассах местные сообщали, что после атаки дронов есть возгорание.