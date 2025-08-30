О последствиях вражеских ударов, ситуацию на фронте и главные события суток – читайте в хронологии 24 Канала.
Актуальная статистика потерь врага: В ночь на 30 августа Волынская область подверглась массированной атаке дронов. Обошлось без попаданий и пострадавших. В Укрзализныце рассказали, что в результате российской атаки в ночь на 30 августа была повреждена железнодорожная инфраструктура на Киевщине. Из-за этого задерживается ряд поездов. Они прибудут на станцию Киев с опозданием от 2 часов. Рейсы, которые следуют с задержками: Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки погиб один человек, еще 22 получили ранения, среди них – 3 ребенка. Российскими ударами разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания кафе, СТО, промышленного предприятия, В результате вражеской атаки госпитализированы 8 человек, среди них – мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет.
