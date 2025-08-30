Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

Что известно об атаке на Ровенскую область?

По данным Александра Коваля, силы ПВО работали почти всю ночь. Есть сбитие нескольких воздушных целей врага.

По предварительной информации, люди не ранены, а инфраструктура не повреждена,

– заверил глава ОВА.

На месте работают представители Сил безопасности и обороны, а также других служб.