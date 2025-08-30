Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Волынской ОГА Ивана Рудницкого.
Что известно об атаке на Волынь?
Иван Рудницкий рассказал, что Волынская область подверглась массированной атаке БпЛА. Впрочем, обошлось без попаданий и пострадавших.
По состоянию на сейчас информации о попаданий не зафиксировано. Пострадавших также нет,
– пояснил он.
Глава ОГА поблагодарил силы противовоздушной обороны за защиту.
Какие последствия массированного обстрела Украины?
В ночь на 30 августа Россия применила много "Шахедов", баллистику и крылатые ракеты для террора Украины. Ряд регионов подверглись массированной комбинированной воздушной атаке.
На Запорожье разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий. Трем людям понадобилась помощь медиков.
На Днепропетровщине есть попадания в Павлограде и Днепре. Местные пишут, что после серии взрывов в разных районах Днепра произошли пожары.
В результате вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в Киевской области. Из-за этого задерживается ряд поездов. Они прибудут на станцию Киев с опозданием от 2 часов.