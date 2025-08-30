Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Волинської ОДА Івана Рудницького.
Що відомо про атаку на Волинь?
Іван Рудницький розповів, що Волинська область зазнала масованої атаки БпЛА. Втім, обійшлося без влучань та постраждалих.
Станом на зараз інформації щодо влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає,
– пояснив він.
Очільник ОДА подякував силам протиповітряної оборони за захист.
Які наслідки масованого обстрілу України?
У ніч проти 30 серпня Росія застосувала багато "Шахедів", балістику та крилаті ракети для терору України. Низка регіонів зазнали масованої комбінованої повітряної атаки.
На Запоріжжі зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств. Трьом людям знадобилася допомога медиків.
На Дніпропетровщині є влучання у Павлограді та Дніпрі. Місцеві пишуть, що після серії вибухів в різних районах Дніпра сталися пожежі.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру у Київській області. Через це затримується низка поїздів. Вони прибудуть на станцію Київ із запізненням від 2 годин.