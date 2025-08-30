Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Волинської ОДА Івана Рудницького.

Що відомо про атаку на Волинь?

Іван Рудницький розповів, що Волинська область зазнала масованої атаки БпЛА. Втім, обійшлося без влучань та постраждалих.

Станом на зараз інформації щодо влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає,

– пояснив він.

Очільник ОДА подякував силам протиповітряної оборони за захист.

Які наслідки масованого обстрілу України?